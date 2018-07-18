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Metin Şentürk'ten sert tepki: Atatürk sevgime dil uzatan sürüngenler

Ünlü Sanatçı Metin Şentürk, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınladığı bir videoda takipçilerinden gelen eleştirilere çok sert cevap verdi. "Atatürk sevgime dil uzatan sürüngenlere gelsin" ifadeleriyle yayınladığı videoda "benim onuruma şerefime ve namusuma tarihi değerlerime dokunacak istismarları yapanları gelir bulurum" dedi.

Metin Şentürk'ten sert tepki: Atatürk sevgime dil uzatan sürüngenler
Ünlü Sanatçı Metin Şentürk yayınladığı videoda şu ifadelere yer verdi:

"İçinizden birkaçı hariç sevgili dostlarım 15 Temmuz günü ihanete karşı kazanılan zaferin coşkusu ve duygusuyla bir video yayınlamıştım. O videoda aslolan hainlerin üzerine motorsikletle giden kahramanın o duygusunu sizlere yansıtmaktı. Ama bazı sürüngenler beni provoke etmek maksadıyla cumhuriyete karşı olan sadakatimi sevgimi en önemlisi sevgili önderimiz Atatürk'e karşı olan bağlılığımı sadakatimi ve sevgimi kirletmek istediler. Twitter üzerinden bir şey yayınlamıştım, bana sormuşlardı "eğer gözlerin açılsaydı kimi görmek isterdin?" Ben o zaman "Atatürk'ü görmek isterdim" demiştim. Oysa benin annem de var babam da var kardeşlerimde... Benim Atatürk'e olan sevgimi ve cumhuriyete olan bağımı sorgulayacak ya da yargılayacak sürüngenlere söylüyorum. Beni şu andan itibaren takibi bırakın. Benimle konuşma üslubunuzu bundan sonraki süreçte de beni takip eden arkadaşlar lütfen benim güler yüzüme ve size olan saygıma sempatime göre ayarlayın. Çünkü bir insanın yüzünün gülmesi her sözü kaldıracağı anlamına gelmez. Benim onuruma şerefime ve namusuma tarihi değerlerime dokunacak istismarları yapanları gelir bulurum haberiniz olsun"
Etiketler; #metin şentürk #tepki
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