Sunucu Murat Başoğlu, kendisini darbettiğini iddia ettiği kişi hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bodrum ilçesinde, eski eşini tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını da darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sunucu Murat Başoğlu, Bodrum Adliyesine geldi. Başoğlu, kendisine saldırdığını öne sürdüğü Emre S. hakkında şikayetçi oldu.



Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başoğlu, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eşini tehdit etmediğini öne sürdü.



Eşinin evine sadece evrak almaya gittiğini ifade eden Başoğlu, "Elemanda bazı vekaletler vardı, ben onu almaya gittim. Bundan 20 dakika önce de zaten oğlumu eve bırakmıştım. Ama eşim, eski bir polisi kendine koruma tutmuş. Kapının üzerinde anahtar vardı, içeriye girdim. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim, sadece bu. Adamın biri üzerime atladı, beni darbetti." dedi.



Başoğlu, çok sayıda tehdit aldığını ve bu nedenle koruma talebinde de bulunduğunu bildirdi.



Bugüne kadar yazılan bütün haberlere rağmen sustuğunu anlatan Başoğlu, hakkında konuşan herkesten davacı olacağını dile getirdi.



"Artık benim kameralarla işim bitti. Son kez konuşuyorum bir daha da konuşmak istemiyorum." diyen Başoğlu, şunları kaydetti:

"Eşim kendisine silahlı adam tutmuş. Bu olay planlı yapılmış bir olaydır. Çok zor günler geçiriyorum ama dimdik ayaktayım. Kimsenin hakkını yemedim. (Şüpheli olarak getirildiği adliyeye koşarak girmesi) Spordan eve gitmiştim ve çok kötü haldeydim. Kıyafetimin kötü olması nedeniyle, iyi görünmediğim için bu şekilde davrandım. O yüzden de buradan çıkmadım. Şöhreti, her şeyi bıraktım. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Eşimden bir şans daha istiyorum."



Murat Başoğlu, Gündoğan Mahallesi'nde eski eşi Hande Bermek'i tehdit ettiği ve yanındaki Emre S'yi de darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. Savcılıkça, Başoğluhakkında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verilmişti.