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Nebahat Çehre hastanelik oldu

Nebahat Çehre, soğuk algınlığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Nebahat Çehre hastanelik oldu

‘Yuvamdaki Düşman’ dizisiyle ekranlara geri dönen usta oyuncu Nebahat Çehre, soğuk algınlığı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın’ programının haberine göre; Nebahat Çehre, zatürre teşhisi sebebiyle bir süredir tedavi gören Bülent Ersoy’un dün akşam taburcu olduğu hastaneye kaldırıldı.

Soğuk algınlığı sebebiyle hsatanede bulunan 73 yaşındaki Çehre’nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #nebahat çehre #bülent ersoy
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