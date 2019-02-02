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Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasına yayın yasağı

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz hakkında açtığı boşanma davasına ilişkin dilekçe ve belgelerin tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi

Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın boşanma davasına yayın yasağı

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz hakkında açtığı boşanma davasına ilişkin dilekçe ve belgelerin tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak amacıyla sunduğu dava dilekçesinin esasa kaydını yaparak, tensip zaptı düzenledi.

Tensip zaptında, Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip oldukları belirtildi.

Bu nedenle söz konusu davanın da özel hayata ve aile hayatına ilişkin olduğu belirtilen tensip zaptında, davada bulunan dilekçeler ile belgelerin yazılı ve görsel basında, internet ortamında tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.

Tensip zaptında, duruşmaların gizli yapılması talebinin ise ön inceleme duruşmasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #necati şaşmaz #Nagehan Şaşmaz
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