Ünlü oyuncu Nejat İşler bir kadın hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince iddiaya göre hayranının kocası tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi.

A Haber'in haberine göre Bodrum`un Gümüşlük mahallesinde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler`in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi.



İşler`in yanına gelen bayan bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği ve hayranının kocası tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.



Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu arkadaşları tarafından Bodrum`da bulunan özel bir hastaneye götürüldü.



Ayakta tedavi edilen İşler`in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

