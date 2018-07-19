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Nejat İşler darp edildi

Ünlü oyuncu Nejat İşler bir kadın hayranının fotoğraf isteğini geri çevirince iddiaya göre hayranının kocası tarafından darp edildi. Ünlü oyuncunun kavga sırasında dişinin kırıldığı ve bayıldığı öğrenildi.

Nejat İşler darp edildi

A Haber'in haberine göre Bodrum`un Gümüşlük mahallesinde bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Nejat İşler`in kadın bir hayranının eşi tarafından darp edildiği iddia edildi.

İşler`in yanına gelen bayan bir hayranının fotoğraf çektirmek isteğini geri çevirdiği ve hayranının kocası tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

Saldırı sonrası dişi kırılan ve bayılan ünlü oyuncu arkadaşları tarafından Bodrum`da bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Ayakta tedavi edilen İşler`in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler; #nejat işler #darp
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