Norm Ender'den Ivana Sert'in 'balon' açıklamasına cevap geldi

Norm Ender adı ile sanat camiasında tanınan Ender Eroğlu, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen Müzik Onair müzik ödüllerinde ödülünü Ivana Sert'ten aldı.

Ivana Sert'in önceden rap müzik hakkında sorulan bir soruya "Rap müzik balondur" açıklamasını yapmış ve çok konuşulmuştu.

Ender, ödülünü alırken Ivana Sert'e, "Rap müzik sanat değil he?" sözleriyle takıldı. Ivana Sert ise bu konu hakkında uzun bir açıklama yaparak sözlerinin yanlış anlaşıldığını anlattı.

Ender ise sözlerin yanlış anlaşıldığını çok iyi bildiğini 'Mekanın sahibi' polemiği sayesinde öğrendiğini anlattı. Bu polemiğin Hadise ile başlayıp, İrem Derici sonra Gaziantep Belediyesi ve Diyanet İşleri Müdürlüğü'ne kadar ulaştığını da şakacı bir dille söyleyerek salonda bulunanları güldürdü.

İşte o görüntüler;

ulusal.com.tr