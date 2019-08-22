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Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafına Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarından farklı tepkiler! "Sakın EDHO gelmesin" Deniz Çakır EDHO'ya gelsin mi

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren oyuncu Oktay Kaynarca'nın ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay ile birlikte çektiği fotoğrafına EDHO izleyicilerinden farklı yorumlar geldi. Kimi takipçiler, Yeşilçay'ın EDHO dizisine katılmasını isterken kimi dizi hayranları da ünlü oyuncunun diziye gelmemesini istedi. Takipçiler, ünlü isim Deniz Çakır'ın EDHO dizisinin kadrosuna dahil edilmesini talep etti

Oktay Kaynarca ile Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafına Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarından farklı tepkiler! "Sakın EDHO gelmesin" Deniz Çakır EDHO'ya gelsin mi

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin ünlü oyuncularından Oktay Kaynarca ile oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın fotoğrafına tepkiler geliyor.

Kaynarca, ilgili fotoğrafı 'Projeler projeler projeler' yazarak paylaşması sonrası fotoğrafa adeta yorum yağdı.

Bazı EDHO hayranları Yeşilçay'ın diziye katılmamasını isterken kimi takipçiler de kesinlikle katılması gerektiğini kaydetti.

"DENİZ ÇAKIR EDHO'YA GELSİN"

Fotoğrafa yorum yazan bazı takipler de ünlü isim Deniz Çakır'ın EDHO dizisinin kadrosuna dahil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İşte EDHO hayranlarının yorumları:

"Bence Nurgül mutlaka girmeli mutlaka süper karar bencee

Bence de girmeli super bi oyuncu nurgul

Aynen öyle deniz Çakır da iyi oyuncu özledik kendisini ben hep umut ettim geri gelir diye ama olmadı. Şimdi yerini alacak kişi ondan aşağı kalır değil

Nurgül eşkıyaya girerse dizi berbat olur çok yalnış karar

Sakın EDHO gelmesin

Valla edho ya girerse süper olur hala Meryem kıyaslaması yapıyorsunuz meryemin devri çoktan bitti artık yeni şeyler söylemek Lazım

Umarım deniz çakırın yerine değildir büyük hayal kırıklığı olur bu

Deniz Çakır gelsin EDHO'ya."

Etiketler; #oktay kaynarca #nurgül yeşilçay #Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz #edho #dizi #atv #Deniz Çakır
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