Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın oğlu doğdu. Eşinin vefatından kısa bir süre önce hamile olduğunu öğrenen Yasemin Adalı, oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adını verdi

Ağustos ayında Filiz Aker tarafından İstanbul'da otel odasında öldürülen ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın oğlu doğdu.



ADI BELLİ OLDU



Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı, oğluna 'Asil Vatan Şaşmaz' adını verdi.



Şaşmaz, 29 Eylül 2015 tarihinde yaptığı açıklamalarda, "Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez baraber yaşamaya devam ederdim. Ben de eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Artık 20’li yaşlarda da değiliz. Ben 41 yaşındayım, eşim 38. Belli bir yaştan sonra evlenmenin bir esprisi kalmıyor. Önemli olan aile olabilmek." demişti.



ulusal.com.tr