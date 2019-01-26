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Onur Akay duyurdu: 'Ses kraliçesi' Mülkiye Toper hayatını kaybetti (Mülkiye Toper kimdir)

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellallı’ lakabıyla tanınan Onur Akay, 1960 yılların ‘Ses Kraliçesi’ olan Mülkiye Toper’in hayatını kaybettiğini duyurdu

Onur Akay duyurdu: 'Ses kraliçesi' Mülkiye Toper hayatını kaybetti (Mülkiye Toper kimdir)

‘Bir Efsaneyi Kaybettik’ başlığı ile bir yazı kaleme alan ses sanatçısı Akay, "Türk musikinde neoklasik dönemin en önemli kadın icracılarından ve bir dönemin ünlü ses sanatçısı 81 yaşındaki Mülkiye Toper’i kaybettik. 1960 yılların ‘Ses Kraliçesi’ olan usta sanatçımızın cenazesi, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü İzmir Bornova Merkez Büyük Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve Hacılarkırı Mezarlığı’nda defnedilecek" ifadelerini kullandı.

MÜLKİYE TOPER KİMDİR

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda musiki eğitimini tamamladıktan sonra Nevzat Atlığ yönetimindeki üniversite korosuna katılan Toper, bu dönemde Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Şefik Gürmeriç gibi hocalarla meşk etme fırsatını buldu. Ses kraliçesi seçildiği 1960'lı yıllarda Cağaloğlu Özel Musiki Konservatuvarı'nda birçok öğrencinin yetişmesine destek oldu ve hocalık yaptı.

Önce İstanbul Radyosu’nda ve konservatuvarda çalıştı, sonra Ankara’ya yerleşti, Turhan Toper ile evlendi. Ankara Radyosu’nda görev aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mülkiye toper
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