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Onur Ünlü'den Instagram hikayelerden Hazar Ergüçlü açıklaması: Manitam şekil önümden çekil

Yönetmen Onur Ünlü ile ünlü isim Hazar Ergüçlü'nün birlikteliği sürüyor. Onur Ünlü, Instagram hesabının hikayeler kısmında 51'inci Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödül töreninde ödül alan Ergüçlü'nün ödül aldığı ana ait fotoğrafını paylaşarak, "Manitam şekil önümden çekil" dedi

Onur Ünlü'den Instagram hikayelerden Hazar Ergüçlü açıklaması: Manitam şekil önümden çekil

51'inci Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödül töreninde ünlü isim Hazar Ergüçlü de ödül aldı.

Yönetmen Onur Ünlü de Ergüçlü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Onur Ünlü, Instagram hesabının hikayeler kısmından Ergüçlü'nün ödül aldığı ana ait fotoğrafı paylaştı.

Ünlü fotoğrafın altına, "Manitam şekil önümden çekil" yazdı.

Sinema Yazarları Derneği, merkezi İstanbul'da bulunan ve 1977 yılında sinema eleştirmeni Atilla Dorsay öncülüğünde kurulan dernek statüsündeki Sivil toplum kuruluşu'dur. Sinema Yazarları Derneği, her yıl tekrar eden Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'ni dağıtmaktadır.

Etiketler; #hazar ergüçlü #onur ünlü
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