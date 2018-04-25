Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu sırasında kardeşleri ile birlikte gözaltına alınan ve “Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma”, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanan oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, tutuklu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç'un kendilerini gözaltına alan polislere direnerek silahlarını aldıkları, yere yatırarak darp ettikleri, kafalarına silah dayadıkları, ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettiklerine yer verildi. Koç ve tutuklu iki kardeşi hakkında, “Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçunun da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan ayrı ayrı 45'er yıldan 90'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



SİLAHLARINI ALDIKLARI POLİSLERİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSLE SUÇLANDILAR



Ataşehir’de 15 Mart 2018 tarihinde uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç, kardeşleri Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç ile gözaltına alınan kardeşleri için karakola giderek kargaşa çıkardığı öne sürülen Şehymus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Adnan Koç, Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç, gözaltına alındıkları sırada silahlarını aldıkları polisleri öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandılar.



İddianamede operasyonu yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 6 polis memuru müşteki olarak yer aldı. Polislerin takibindeki Sinan B.’nin olay günü saat 22.35’te Ataşehir’de bir kafenin otoparkında Adnan Koç ile buluştuğu ve Adnan Koç'a kokain olarak değerlendirilen madde verdiği belirtildi.



Aracın kafenin otoparkından ayrıldığı sırada Adnan Koç’un bu maddeyi cebine koyarak kafeye girdiği bilgisine yer verilen iddianamede, uyuşturucu ticareti gerçekleştiği düşünülerek iddianamede müşteki olarak yer alan 4 polis memurunun kafeye girdikleri, Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç’a kimliklerini göstererek kendilerini tanıttıkları, üst aramasında Adnan Koç’un cebinde 4 poşet içinde 2 gram kokain, Ahmet Koç’un cebinde de 0.4 gram metamfetamin olarak değerlendirilen maddenin ele geçirildiği belirtildi.



Adnan Koç ve iki kardeşinin karakola götürülmek üzere kafeden çıkarıldıkları kaydedilen iddianamede, Adnan Koç’un aracı bindirildiği sırada Ahmet ve Mehmet Hayri Koç’un Adnan Koç’un kaçmasını sağlamak için polis memurlarına sözlü olarak mukavemet göstererek hakaret ettikleri, Adnan Koç ve Ahmet Koç’un müşteki polis memuru S.İ.’yi darp ettikleri belirtildi.



POLİSLERE ATEŞ ETTİLER, YERE YATIRARAK DARP ETTİLER, KAFALARINA SİLAHLA VURDULAR İDDİASI



Şüphelilerin polis memuru M.K.’ya da saldırdıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin dur ihtarına uymaması üzerine polis memuru M.K’nın havaya iki kez uyarı ateşi açtığı anlatılarak, “Uyarı ateşine aldırmayan Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç müşteki polisin koşarak yanına gittiler. Tekme atarak yere düşürdüler. Şüpheliler darp ederek müşteki polisin silahını aldılar" denildi. Şüpheli Ahmet Koç'un müşteki polis S.İ.'nin kafasına silahla vurduğu, ateş ederek müşteki polisler S.İ. ve E.H.'yi öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen iddianamede, şüpheli Adnan Koç'un da müşteki S.İ.’nin silahını zorla alarak ayağa kalktığı, Ahmet Koç, müşteki polisler S.İ. ve E.H.’ye ateş ederek ikinci kez öldürmeye teşebbüs ettiği, şüpheliler Ahmet Koç ve Adnan Koç’un müşteki polis S.İ.’nin ceplerini arayarak uyuşturucu maddeyi aradıkları savunuldu.



HEDEF GÖZETTİ ANCAK SİLAH TUTUKLUK YAPTI



Şüpheliler Adnan Koç ve Ahmet Koç’un silahı müşteki polisler S.İ. ve E.H.’nin kafasına doğrultarak olay yerine gelen müşteki polis Z.M.’yi tehdit ettiği anlatılan iddianamede, Ahmet Koç’un polis memuru Z.M.’nin vücudunun üst kısmını hedef alarak ateş ettiği ancak silahın ateş almadığı, Z.M.’nin yanına giden Ahmet ve Mehmet Hayri Koç’un Z.M.’yi yere yatırarak darp ettikleri, silahı ensesine dayayarak zorla beklettikleri ifade edildi.



Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlatılan iddianamede, polis memurlarının yaralandığı ve kıyafetlerinde bariz şekilde kan görüldüğü bilgisine yer verildi.



İKİSİ AĞIR 6 POLİS YARALANDI



Şüpheli Ahmet Koç’tan ele geçirilen ve müşteki polis M.K.’ya ait silahın kovan boşluğunda sıkışmış halde iki adet mermi kovanın bulunduğu belirtilen iddianamede, polis memurları S.İ., M.K. ve Z.M.’nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte, E.H.’nin vücudunda oluşan kemik kırıklarının ise hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır (4) derecede olduğu kaydedildi.



Bir süre sonra polis merkezinin önüne gelen diğer şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı’nın yüksek sesle küfür ederek kargaşa çıkarmaya çalıştıkları, müşteki polisler Z.H., S.B.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte, Z.H.’yi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladıkları, karakolda bulunan şüphelileri kaçırmak için bilinçli olarak kargaşa çıkardıkları iddia edildi.



Mehmet Hayri Koç’un telefon rehberinde Y.K. olarak kayıtlı numaraya, “Milleti İçerenköy karakolunun önünde topla, polisle birbirimize girdik” şeklinde mesaj attığı belirtilen iddianamede, Şeyhmuz Koç’un da telefonunda polis S., olarak kayıtlı bir numarayı arayarak çıkar ilişkisi içinde bulundukları polis memurundan kardeşlerinin tutulduğu yeri teyit ettiği kaydedildi.



HAKLARINDA 90'AR YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR



Ekranı açılmadığı için Adnan Koç ve Ahmet Koç’un telefonunda inceleme yapılamadığı bilgisine yer verilen iddianamede, tutuklu şüpheliler Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç için, “Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs”, “Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret”, “Zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme”, “Zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma” ve “Ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından ayrı ayrı 45'er yıl 3'er ay 15'er günden 90'ar yıl 7'şer ay 15'er güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Hayri Koç için ayrıca “Kamu malına zarar vermek” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar ceza istendi.



Adnan Koç’un tutuksuz yargılanan kardeşi Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise, “Kasten yaralama”, “Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret”, “Zincirleme şekilde Kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme”, “Cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama” suçlarındın 5'er yıldan 24'er yıl 1'er aya kadar hapis cezası istendi.



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. Dosya, uyuşturucuya ilişkin kısmı nedeniyle soruşturmayı yürüten Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na gönderildi.