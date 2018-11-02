banner997
En çok ihlal edilen trafik kuralı belli oldu
En çok ihlal edilen trafik kuralı belli oldu
32'si muvazzaf 46 şüpheliye FETÖ operasyonu
32'si muvazzaf 46 şüpheliye FETÖ operasyonu
Bozok SİHA'larla göreve hazırlanıyor
Bozok SİHA'larla göreve hazırlanıyor
Trump: Göçmenler taş atmaya kalkarsa...
Trump: Göçmenler taş atmaya kalkarsa...

Oyuncu Ahmet Kural ifade verecek

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın ifadesi alınacak

Oyuncu Ahmet Kural ifade verecek

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

Savcılığın, Gençoğlu'nun söz konusu iddiaları üzerine oyuncu Ahmet Kural'ı, ifadesini almak üzere adliyeye çağırdığı öğrenildi.

Şarkıcı Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan dün şikayetçi olmuştu. Sıla Gençoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı başvuru üzerine, Kural'ın 3 ay süreyle kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı da aldırmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ahmet kura #sıal gençoğlu #dava #ifade #adliye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.