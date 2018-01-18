Rock müziğin ünlü isimlerinden Özlem Tekin, müziği bırakarak sevenlerini üzmüştü. Tekin'in eski eşi, ünlü şarkıcının Küçükbükü Mahallesi'nde 2. muhtar olduğunu söyledi.

'Dağları Deldim' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Özlem Tekin, ülkemizde az bulunan Rock kadın şarkıcılarına yeni bir soluk katmıştı. Tekin müziği bırakıp muhtar oldu.



MUHTAR OLDU



Özlem Tekin'in eski eşi Cem Öcal, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Öcal, "Özlem müzik hayatını tamamen bıraktı. Küçükbükü Mahallesi'nde ikinci muhtar oldu. Komşu olduğumuz için sık sık görüşüyoruz. İyi ve sakin bir hayatı var" şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr