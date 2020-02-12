Özlem Yıldız artık öpüşmediğini açıkladı

HaberTürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Yıldız, gündemde olan koranavirüs hakkında da konuştu.

Hastalıklardan korunma yönteminin kimseyle öpüşmemek olduğunu söyleyen Yıldız, "Etrafta virüs var, tehlike dolaşıyor. Bizde adet sarılıp, öpüşmek ama artık öpüşmüyorum. Öpmeyince de 'Soğuk duruyorsun' diyorlar ama varsın, desinler. Hasta olmaktan iyidir" açıklamalarında bulundu.

Yıldız, son olarak Demet Akalın'a şop yap ısrarları üzerine kolunun fotoğrafta yamulmasına neden olmuş Akalın ise esprili bir dil ile Yıldız'a sosyal medyadan takılmıştı.

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