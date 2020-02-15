Pınar Altuğ'a şok soru: Size neden hiç dizi teklifi gelmiyor? 

Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, sık sık takipçilerinin olumsuz yorumlarına cevap vermesi ile gündeme geliyor.

Bu seferde mutlu bir anının fotoğrafını paylaşan Altuğ'a bir takipçisi tarafından "Pınar Hanım, size neden hiç dizi teklifi gelmiyor? Bu duruma üzülmüyor musunuz?" yorumu geldi. Altuğ ise bu soruyu, “Gelmediğine nasıl bu kadar emin olabildiniz? Gelen her teklif kabul edilir diye bir şey yoktur” diyerek cevaplandırdı.

1994 yılında Miss Turkey seçilen ünlü oyuncu, ilk olarak sunuculuk yaparak ekranlara çıkmış ve daha sonra oyunculuğa adım atmıştı.

2000 yılında Kurt Kapanı adlı dizide rol almaya başladı. Ardından Çocuklar Duymasın, Omuz Omuza, Davetsiz Misafir ve İlk Aşkım dizilerinde de rol aldı. 2003 yılında Pınar'ın Mutfağından adlı yemek kitabını çıkarttı. 2004 ile 2006 yılları arasında Türkiye'nin Yıldızları programını sundu. 2010 yılında Çocuklar Duymasın'ın yeni versiyonunda da rol almıştı.

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