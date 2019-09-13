Reynmen Yusuf Aktaş gözaltına mı alındı? Reynmen'in Show TV muhabirini dövüp karakolluk olduğu belirtildi

Sosyal medyada Reynmen ismi ile fenomen olarak ünlenen ve daha sonra sahnelere çıkmaya başlayan Yusuf Aktaş, dün gece saatlerinde kendisini ve yanındaki kız arkadaşını görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdığı belirtildi.

Ses sanatçısı Onur Akay, şunları belirtti:

"Önce Show TV muhabiri Akif Yaman’ın “Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?” sorularına aniden sinirlenen Reynmen, “İndirin o telefonları” diye bağırmaya başladı. Reynmen, daha sonra ise kendisini çeken UçanKuş TV muhabiri İsmail Şen’in elinden telefonu zorla aldı ve görüntüleri silmeye çalıştı. Hızını alamayan Reynmen sonra ise, Show TV muhabiri Akif Yaman’ı darp etti ve suratına tokat attı.

Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikâyetçi olurken, Reynmen’i ise emniyet mensupları yakalayıp Sarıyer Polis Karakolu’na götürdü."

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