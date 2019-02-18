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Berkay'dan flaş hamle
Berkay'dan flaş hamle
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Sanatçı Berkay Şahin-Arda Turan davasında Berkay'dan flaş hamle

Futbolcu Arda Turan'ı tek şartla 'özür dilemesi' halinde davadan vazgeçeceğini söyleyen sanatçı Berkay Şahin'den yeni bir hamle geldi. Berkay'ın aldığı karara göre, ünlü sanatçı yeni bir dilekçe verdi

Sanatçı Berkay Şahin-Arda Turan davasında Berkay'dan flaş hamle
İLK DURUŞMADA SÖYLEDİ

Ünlü şarkıcı Berkay, bir mekanda kavga ettiği Arda Turan'dan şikayetçi olmuştu. Turan'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sırasında Berkay'ın "Aylık gelirim bin lira" demesi şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü şarkıcı, gelir beyanıyla ilgili mahkemeye bir dilekçe verdi.

"AYDAN AYA DEĞİŞİYOR"

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Berkay, dilekçede şu ifadeleri kullandı: 

"30 Ocak'taki duruşmada kimlik tespiti sırasında, aylık gelirim sehven bin lira olarak bildirilmiştir. Sanatçı olmam sebebiyle, aylık gelirim değişmekte olup, aylık ortalama 250-350 bin lira gelirim bulunmaktadır."

ulusal.com.tr
Etiketler; #berkay şahin #Arda Turan
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