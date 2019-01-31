Şarkıcı Berkay Şahin'in aylık geliri tartışmaları devam ediyor. Bu tartışmalarla ilgili Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer de bir açıklama yaptı. Berkay Şahin'in gelirine dair konuşan Avukat Mermer, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var" dedi

Şarkıcı Berkay Şahin ile futbolcu Arda Turan, dün duruşmadalardı.



Gelirlerinin beyan etmelerinin istenmesiyle Şarkıcı Berkay Şahin, aylık bin lira gelirinin olduğunu söylemişti.



Berkay'ın bu ifadesinin ardından tartışmalar alevlendi. Tartışmalarla ilgili bugün Şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer konuştu.



Milliyet gazetesinin haberine göre, 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Mermer, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var" dedi.



ulusal.com.tr