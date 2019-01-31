banner1002
Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları
Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina'ya hava harekatları
Altın ne kadar
Altın ne kadar
Kritik rakamlar açıklandı
Kritik rakamlar açıklandı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Şarkıcı Berkay Şahin'in aylık geliri 200 bin liranın üzerinde

Şarkıcı Berkay Şahin'in aylık geliri tartışmaları devam ediyor. Bu tartışmalarla ilgili Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer de bir açıklama yaptı. Berkay Şahin'in gelirine dair konuşan Avukat Mermer, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var" dedi

Şarkıcı Berkay Şahin'in aylık geliri 200 bin liranın üzerinde

Şarkıcı Berkay Şahin ile futbolcu Arda Turan, dün duruşmadalardı.

Gelirlerinin beyan etmelerinin istenmesiyle Şarkıcı Berkay Şahin, aylık bin lira gelirinin olduğunu söylemişti.

Berkay'ın bu ifadesinin ardından tartışmalar alevlendi. Tartışmalarla ilgili bugün Şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer konuştu.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan Mermer, "Berkay'ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL'den fazla geliri var" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #berkay şahin #Arda Turan #ayşegül mermer
İlişkili Haberler
Berkay Şahin'in aylık geliri! Berkay Şahin ve Arda Turan aylık ne kadar kazanıyor
Berkay Şahin'in aylık geliri! Berkay Şahin ve Arda Turan aylık ne kadar kazanıyor
Berkay Şahin ile Arda Turan, kavgalarının ilk duruşması bugün görüldü. Berkay Şahin, mahkemeye aylık kazancını beyan etti. Berkay, kazancının aylık 1000 lira olduğunu söyledi. Arda Turan ise aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu belirtti
Son dakika... Arda Turan-Berkay Şahin kavgası duruşmasında şok ifadeler: Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz
Son dakika... Arda Turan-Berkay Şahin kavgası duruşmasında şok ifadeler: Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, aralarındaki kavgada mahkemelik olmuştu. O davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu. Berkay, ifadesinde Arda Turan'ın "Ben Bayrampaşalıyım bana bir şey olmaz" ifadeleriyle hastaneye geldiğini söyledi. Berkay, davalardan vazgeçmek için tek şartını açıkladı, "Yaptığını kabul edip özür dilerse tüm davalarımdan vazgeçeceğim. Yapması gereken tek şey özür dilemek." dedi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.