Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile ünlü oyuncu Ece Erken'in doğum günü partisinde yakınlaştığı iddia edildi. İddiayla ilgili önce Murat Karabova'dan sonra da Berkay Şahin'den açıklama geldi. Doğum günü olan Karabova, iddiaları 'var olmayan dedikodu' olarak niteledi ve iddiaların hepsinin hayal ürünü olduğunu söyledi. Karabova'nın ifadelerini alıntılayan şarkıcı Berkay, "Haklının acelesi yoktur! Kimin neler yaptığını farkındayız. Sıkıntı değil Allah'ın izni ile bunlada başa çıkarız. Finalde kazanan kim olacak Allah'ın izniyle göreceksiniz" diye yazdı. Ece Erken'den de gelen açıklamada, "yarın yayında da bu haberi ilk yapan magazin sitesi "gazetemagazin" ile ilgili bir açıklamam olacaktır bu kadar gerizekalı,iftira,pislik bir haberi yapan, bu iftirayı atanlar bedelini ağır ödeyecekler.Arda ile Berkay'ın davasından banane!!!!!!beni alet derseniz kirli oyunlarınıza cevabını alırsınız. dün geceyi en iyi anlatan görüntü,(Allah büyük )öylesine çektiğim videoyu paylaşıyorum,müziğin sesi!!ve ister istemez yakın bir görüntü...yapımcım @bilalozbilge ve eşi @burcuozbilge ,BERKAY'la sohbet ediyorlar....:)şu yalan,para için,menfaat için,beşeri ilişkileriniz için yaptığınız haberler...değer mi ya insan karalamaya?yarın tüm gelen davetliler,videolarla birlikte hepsi yayında olacak,ben sizi iftiranızla bırakır mıyım sanıyorsunuz??bıktık artık beşeri ilişkilerinizden,birini korumak için diğerine attığınız iftiralardan..bu düzen böyle gelmiş ama böyle gitmez,hiç mi vicdan yok?hiç mi insan telefon açıp sormaz?ayıp ayıp! NOT;twiti atan Tayyar Işıksaçanın açıklaması hikaye kısmında!" ifadeleri yer aldı. Erken'in avukatı da yasal işlem başlattıklarının altını çizerek, "Sn. Ece Erken hakkında gerek yazılı-görsel basında gerekse de internet sitelerinde çıkan "sanatçı arkadaşı Berkay ile ilgili" tüm asılsız haberleri yapanlar hakkında şu an itibariyle yasal süreç başlatılmıştır." açıklamasını yaptı

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile ünlü oyuncu Ece Erken'in doğum günü partisinde yakınlaştığı öne sürüldü.



İddialarla ilgili Murat Karabova ve Berkay Şahin'den açıklamalar geldi.



MURAT KARABOVA'NIN AÇIKLAMASI



Murat Karabova şunları belirtti:



"Dün gece doğum günüm için bir araya geldiğimiz dostlarıma, öncelikle teşekkür ediyorum değerli arkadaşların Berkay Şahin ve Ece Erken, beni bir çok yakın arkadaşım sohbet eşliğinde eğlendik var olmayan dedikodular dolaşsa da hepsi hayal ürünüdür tüm gece güzel olan eğlencemizi tadında bırakan Berkay Şahin erkenden ayrılmıştır doğum günü nedeniyle herkes yan yana bir araya gelmiştir Ece Erken özel arabamızla evine kadar bırakılmıştır."



BERKAY'IN AÇIKLAMASI



Karabova'nın açıklamasını alıntılayan Berkay da şunları ifade etti:



"Haklının acelesi yoktur! Kimin neler yaptığını farkındayız. Sıkıntı değil Allah'ın izni ile bunlada başa çıkarız. Finalde kazanan kim olacak Allah'ın izniyle göreceksiniz"







ECE ERKEN VE AVUKATIDAN AÇIKLAMA



Ece Erken'in avukatı Esennur Ezgi tarafından haberlere ilişkin bir duyuru yapıldı.



Duyuruda şunlar denildi:



"Sn. Ece Erken hakkında gerek yazılı-görsel basında gerekse de internet sitelerinde çıkan "sanatçı arkadaşı Berkay ile ilgili" tüm asılsız haberleri yapanlar hakkında şu an itibariyle yasal süreç başlatılmıştır."



Ece Erken'in açıklaması ise şu şekilde:



"yarın yayında da bu haberi ilk yapan magazin sitesi "gazetemagazin" ile ilgili bir açıklamam olacaktır bu kadar gerizekalı,iftira,pislik bir haberi yapan, bu iftirayı atanlar bedelini ağır ödeyecekler.Arda ile Berkay'ın davasından banane!!!!!!beni alet derseniz kirli oyunlarınıza cevabını alırsınız.



dün geceyi en iyi anlatan görüntü,(Allah büyük )öylesine çektiğim videoyu paylaşıyorum,müziğin sesi!!ve ister istemez yakın bir görüntü...yapımcım @bilalozbilge ve eşi @burcuozbilge ,BERKAY'la sohbet ediyorlar....:)şu yalan,para için,menfaat için,beşeri ilişkileriniz için yaptığınız haberler...değer mi ya insan karalamaya?yarın tüm gelen davetliler,videolarla birlikte hepsi yayında olacak,ben sizi iftiranızla bırakır mıyım sanıyorsunuz??bıktık artık beşeri ilişkilerinizden,birini korumak için diğerine attığınız iftiralardan..bu düzen böyle gelmiş ama böyle gitmez,hiç mi vicdan yok?hiç mi insan telefon açıp sormaz?ayıp ayıp! NOT;twiti atan Tayyar Işıksaçanın açıklaması hikaye kısmında!"