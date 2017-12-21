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Şarkıcı Hakan Altun ağır zatürre

Ünlü sanatçı Hakan Altun'un ağır zatürre rahatsızlığı nedeniyle konserleri ileri tarihe ertelendi

Şarkıcı Hakan Altun ağır zatürre

Ünlü şarkıcı Hakan Altun ağır zatürre rahatsızlığı yaşıyor.

Şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konserlerin ertelendiği bilgisi verildi.

Açıklama şu şekilde:

Hakan Altun Jolly Joker Bursa ve Ooze Venue İzmir konserleri, ağır zatürre rahatsızlığı nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir.

Satın alınan biletler yeni tarihler için geçerli olup tarih bilgileri iletilecektir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hakan Altun
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