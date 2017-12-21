Ünlü şarkıcı Hakan Altun ağır zatürre rahatsızlığı yaşıyor.
Şarkıcının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, konserlerin ertelendiği bilgisi verildi.
Açıklama şu şekilde:
Hakan Altun Jolly Joker Bursa ve Ooze Venue İzmir konserleri, ağır zatürre rahatsızlığı nedeniyle ileri tarihe ertelenmiştir.
Satın alınan biletler yeni tarihler için geçerli olup tarih bilgileri iletilecektir.
ulusal.com.tr
Ünlü sanatçı Hakan Altun'un ağır zatürre rahatsızlığı nedeniyle konserleri ileri tarihe ertelendi
Ünlü şarkıcı Hakan Altun ağır zatürre rahatsızlığı yaşıyor.
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