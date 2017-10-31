55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, sporu abartınca kolunu sakatladı. Sayan, kolunun 45 gün askıda kalacağını söyledi.
"45 GÜN BÖYLE KALACAK"
ulusal.com.tr
55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, sporu abartınca kolunu sakatladı. Sayan, kolunun 45 gün askıda kalacağını söyledi.
55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, sporu abartınca kolunu sakatladı. Sayan, kolunun 45 gün askıda kalacağını söyledi.
"45 GÜN BÖYLE KALACAK"
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