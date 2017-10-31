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Seda Sayan hastanelik oldu! İşte son durumu...

55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, sporu abartınca kolunu sakatladı. Sayan, kolunun 45 gün askıda kalacağını söyledi.

Seda Sayan hastanelik oldu! İşte son durumu...

55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, sporu abartınca kolunu sakatladı. Sayan, kolunun 45 gün askıda kalacağını söyledi.
 
"45 GÜN BÖYLE KALACAK"
 

Kol kasının 3 yerinde yırtılma olan Seda Sayan, çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı ve altına "Kolumdaki askı Spor hocam Ebru Özderdündar'ı dinlemeyip yaptığım hareketten... Kas yırtılması 45 gün böyle..." notunu düştü.



ulusal.com.tr

Etiketler; #seda sayan #hastane #kol #spor
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