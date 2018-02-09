64 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem ile 27 yaşındaki Gözde Çığacı İstanbul Nişantaşı'nda beraber görüntülendiği, Yöntem'in "Bizi çekiyorlar" dediği iddia edildi

Selçuk Yöntem ve Gözde Çığacı‬‬'nın birlikte görüntülendiği iddia edildi



Ünlü oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem ile genç oyuncu Gözde Çığacı'nın birlikte görüldüğü öne sürüldü.



64 yaşındaki Yöntem'in 27 yaşındaki Çığacı ile aynı taksiye bindiği iddia edildi.



İkili'nin İstanbul Nişantaşı'nda beraber vakit geçirdiği belirtildi.



SELÇUK YÖNTEM'DEN AÇIKLAMA



Selçuk Yöntem'in fotoğraflarının çekildiği sırada yanında bulunan kadının kulağına eğilip "Bizi çekiyorlar" dediği öne sürüldü.



ulusal.com.tr