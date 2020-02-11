Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkında son dakika

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz hakkında çıkan aşk iddiaları, Atina'da verdikleri görüntülerle doğrulanmış, yılın flaş ilişkisi olarak gösterilmişti. Sarıkaya, Atina tatili dönüşünde havalimanında muhabirlere yakalandı. Muhabirler tarafından neden ayrı döndükleri sorusuna işleri yüzünden erken döndüğünü söylerken, "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.

Sarıkaya, yakın zamanda uzun süredir birlikte olduğu Kerem Bursin'den; Cem Yılmaz ise Defne Samyeli'den yakın zamanda ayrılmıştı.

Yılmaz ile Samyeli'nin ayrılığından Serenay sorumlu tutulmuş fakat taraflar konu hakkında açıklama yapmamıştı. Yeni ilişki Defne Samyeli'ye sorulunca "Gerekli görürsem konuşuruz" cevabı akılları karıştırmış ayrılığa Sarıkaya'nın neden olduğu iddiaları güçlenmişti.

Son olarak Cem Yılmaz, reklam yüzü olduğu bir markanın davetinde görüntülendi. 2. Sayfa muhabirlerine konuşan, Yılmaz, sorulan sorulara "Çok şahane bir hayatım var. Atina tatilim çok güzel geçti" diyerek cevap verdi.

Yılmaz'a yeni sevgilisi ile arasında bulunan 18 yaş farkı da sorulunca "Nüfus müdürlüğünden mi?" diyerek espri yaptı. Yılmaz, röportajı "Bu güzel sorular için teşekkür ederim" sözleriyle sonlandırdı.

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