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Sevgililer Günü'ne özel "doodle"

Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel logo hazırladı. Hayvanların kalpler oluştuğu “doodle” kullanıcılar tarafından beğeni topladı.

Sevgililer Günü'ne özel "doodle"

Google ana sayfasında ''doodle'' olarak adlandırılan logoya tıklayanlar, doğrudan arama sonuçlarına yönlendirilmek yerine Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan animasyon ile karşılaşıyor. Kullanıcılar, videonun ardından "Sevgililer Günü" arama sonuçlarına ulaşabiliyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sevgililer günü #14 şubat
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