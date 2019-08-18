Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Eski mektuplar ve Pazar Yazıları
Eski mektuplar ve Pazar Yazıları
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Şeyma Subaşı Instagram takipçisi mi satın aldı? Profilini gizleyince ortaya çıktı

Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı şimdide Instagram'da takipçi satın alma iddialarıyla gündeme geldi. Twitter'da 'trol aavcısı' adıyla bilinen RULING, "Şeyma Subaşı’nın takipçi satın aldığını tespit ettik shdjdjdjdk" sözleriyle paylaştı.

Şeyma Subaşı Instagram takipçisi mi satın aldı? Profilini gizleyince ortaya çıktı

Subaşı, sosyal medya hesabında 3 milyon takipçiye ulaştı. Şeyma Subaşı, Instagram hesabını kilitledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Subaşı'na takip isteği göndermediği halde kabul ettiğini gösteren bir bildirimi aldı ve paylaştı. 

Sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'nı takip etmemelerine rağmen istek kabul bildirimleri gelmesi üzerine kullanıcılar bildirimleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmaya devam ettiler.

Subaşı'nın hesabını kapadıktan sonra bu şekilde paylaşımlar yapılması akıllara "Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor? sorularını getirdi. 

Twitter'da 'trol aavcısı' adıyla bilinen RULING, "Şeyma Subaşı’nın takipçi satın aldığını tespit ettik shdjdjdjdk" sözleriyle paylaştı.

RULING, Acun Ilıcalı'yı etiketleyip, "Bu ay gelen nafakayla bot atmış abi shdjdjdj @acunilicali" dedi.


İşte o paylaşımlar;

Etiketler; #şeyma subaşı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.