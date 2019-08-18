Magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı şimdide Instagram'da takipçi satın alma iddialarıyla gündeme geldi. Twitter'da 'trol aavcısı' adıyla bilinen RULING, "Şeyma Subaşı’nın takipçi satın aldığını tespit ettik shdjdjdjdk" sözleriyle paylaştı.

Subaşı, sosyal medya hesabında 3 milyon takipçiye ulaştı. Şeyma Subaşı, Instagram hesabını kilitledi.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Subaşı'na takip isteği göndermediği halde kabul ettiğini gösteren bir bildirimi aldı ve paylaştı.



Sosyal medya kullanıcıları Şeyma Subaşı'nı takip etmemelerine rağmen istek kabul bildirimleri gelmesi üzerine kullanıcılar bildirimleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmaya devam ettiler.



Subaşı'nın hesabını kapadıktan sonra bu şekilde paylaşımlar yapılması akıllara "Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor? sorularını getirdi.



Twitter'da 'trol aavcısı' adıyla bilinen RULING, "Şeyma Subaşı’nın takipçi satın aldığını tespit ettik shdjdjdjdk" sözleriyle paylaştı.



RULING, Acun Ilıcalı'yı etiketleyip, "Bu ay gelen nafakayla bot atmış abi shdjdjdj @acunilicali" dedi.





İşte o paylaşımlar;

