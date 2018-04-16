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Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı

Sezen Aksu kısa bir süre önce Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Büyük bir gizlilik içinde bir hafta boyunca hastanede tutulan sanatçının estetik bir operasyon geçirdiği iddia edildi

Sezen Aksu hastaneye kaldırıldı
Sezen Aksu’nun geçen günlerde Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye yatırıldığı ortaya çıktı.

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Sezen Aksu’nun, ayağına sert bir cismin battığı iddiasıyla hastaneye getirildiği ileri sürüldü. Bir hafta boyunca hastanede özel odada yatan sanatçının, rahatsızlığı hakkında hastaneden bilgi sızmaması için yoğun çaba harcandı.

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre, oğlu Mithatcan Özer’in refakat ettiği sanatçının yanına özel görevlendirilmiş hemşireler dışında hiç kimse alınmadı.

Öte yandan Sezen Aksu’nun estetik operasyon geçirmiş olabileceği de iddialar arasında.

ulusal.com.tr
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