Sibel Turnagöl, önce evini soyduğu daha sonra kendisini dövdüğünü iddia ettiği temizlikçisi A.T. hakkında suç duyurusu yaptı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü oyuncu Sibel Turnagöl, Sarıyer'de lüks bir sitede oturuyordu. Oturduğu daireyi temizletmek için haftanın bir kaç günü çalışacak bir kendisine yardımcı buldu. 44 yaşındaki A.T. ile anlaşan Turnagöl, bir müddet sonra A.T'nin hareketlerinden şüphelenmeye başladı.



8 Mayıs günü A.T.'nin evden kaçarak çıktığını fark eden Turnagöl, ne olduğunu anlamaya çalışırken, A.T.'nin çantasını kontrol etmek istedi. İddiaya göre A.T'nin çantasından, Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'e ait olan bir gömlek ve Turnagöl'e ait pahalı bir markanın açık pembe ruju ve fondöteni çıktı. Hizmetlisiyle tartışmaya başlayan ünlü oyuncu, iddiaya göre bir de darba maruz kaldı. Yine iddiaya göre mutfakta başlayan şiddet balkona dek sürdü.



BALKONA ÇIKIP BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ



Darp edildiği sırada evinin penceresinden bağırarak yardım isteyen Turnagöl, hizmetlisinin kollarından kurtulduğu bir an balkona çıkıp bağırmaya başladı. Turnagöl'ün yardım çığlıklarını duyan site güvenliği olay yerine geldiğindeyse A.T., olay yerini hızlıca terk etti. Sibel Turnagöl de karakola giderek ifade verdi ve çalışanı A.T.'den şikayetçi oldu. İfadesine başvurulan hizmetli A.T., asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürerek, "Çantamı aramaya çalışan Turnagöl, evini temizlediğim başka bir kadının bana verdiği ruju gördü. Aynısı olabilir desem de bana inanmadı. Tartışma yaşandı. Darp iddiaları asılsızdır" diyerek kendisini savundu. Soruşturma sürüyor.



