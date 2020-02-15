Sıla'dan kötü haber

14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sıla'nın, Ankara Congresium'da gerçekleştirmesi beklenen konserin iptal edildiği duyruldu.

Başka bir güne tarihin sarkıtıldığı konserin iptal gerekçesi olarak da Sıla'nın sağlık durumu gösterildi.

Hazer Amani ile yeni dünyaevine giren Sıla, hayranlarını korkuttu. Instagram hesabından hastalığı ile bilgi veren ünlü şarkıcı, "Dipçik gibiyken bir an da yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşam üzerine kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile... Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle..." notunu düştü.

ulusal.com.tr