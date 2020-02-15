Sıla, Demet Akalın'ı neden takipten çıkardı? 

Bunun üzerine herkes ikilinin arasına kara kedi girdiğini konuşmuş Sıla'dan bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

Demet Akalın ise 2. Sayfa programında bu konu konuşulduğunda, yayına bağlanmış ve "Kızlar inanın ben de bilmiyorum. Hala aynı şeyi söylüyorum. Sıla benim için çok değerlidir, ben hiçbir şekilde ona kızmam, darılmam, incilmem. Yeni evlendi, ona mesaj attım evlendikten sonra konuştuk bir sorun yok. Daha gecen gün Gölcük'te türbeye gittim Sıla için bebek çizdim" açıklaması ile aralarında bir problem olmadığını anlatmıştı.

Açıklamasının devamında ise "Ben o kızı seviyorum, tamamıyla eşiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben sosyal medya hesabımda şef Danilo'yu paylaştım belki ona kızmıştır bilemiyorum. Sıla'yı arayıp 'beni neden takipten çıkardın' diye de sormadım. Sormam da… Beni sosyal medyadan silmesi ona olan sevgimi azaltmaz seviyorum çünkü kızı…" diyerek okları Hazer Amani ile Danilo Zanna'ya yöneltmişti.

Danilo Zanna ise bu iddialara, "Demet Hanım, 'MasterChef' programına geldi. Muhteşem yemekler yaptı. Ona bayılıyoruz zaten, muhteşem biri. Kocası Okan muhteşem yemekler yapıyor, Demet Hanım'ın biraz idman yapması lazım. Hazer abiyi ben daha önceden tanımıyordum. Bir şehri ziyaretimde tanıştım. Şekerpare gibi bir adam" diyerek, Hazer Amani ile kendisi arasında bir sorun olmadığını söylemişti.

Yılan hikayesine dönen takipten çıkma meselesine Sıla son noktayı koydu.

Muhabirlerin sorularına cevap veren Sıla, Demet Akalın'ı neden takipten çıkardığı sorulunca, “Oralara hiç girmeyin. Teknolojinin gazabına uğradım. Birçok kişiyi takipten çıktım ve hala uğraşıyorum. Düzeltmek için uğraşıyorum. Benim sevgim sosyal medya ile ölçülemez” dedi.

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