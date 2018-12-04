Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine oyuncu Ahmet Kural hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada yeni gelişme

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında başlatılan soruşturmanın dosyası, yeni deliller doğrultusunda yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na gönderildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği Ahmet Kural'dan şikayetçi olması üzerine yürüttüğü soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında atanan uzlaşmacının ardından müşteki Sıla Gençoğlu'nun uzlaşmayı reddettiği, şüpheli Ahmet Kural'ın avukatının ise dosyaya ilişkin yeni deliller sunduğu öğrenildi.



Soruşturmayı yürüten uzlaştırma bürosu savcısının, yeni delillerin incelenmesi için dosyayı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na gönderdiği belirtildi.



Dosyaya sunulan delillerin bu büroda incelendikten sonra soruşturma dosyasının yeniden Uzlaştırma Bürosuna gönderileceği ve sonrasında dava açılıp açılmayacağına ilişkin bir karar verileceği kaydedildi.