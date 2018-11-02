Magazin gündeminde sıcaklığını koruyan Sıla ve Ahmet Kural olayında art arda yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün Sıla'nın Ahmet Kural'ı mahkemeye vermesinin ardından bugün savcılık Ahmet Kural'ı ifade vermeye çağırmıştı. Ahmet Kural tarafından darp edildiğini şiddet gördüğünü iddia eden Sıla'nın avukatı da bugün bir açıklama yaptı Ünlü şarkıcının avukatı Rezan Epözdemir Sıla'nın şikayetini diğer şiddet gören kadınlar için "haykırış" olarak ifade etti. Basına yansıyan resimlerin dışında daha farklı fotoğraflarında olduğunu söyleyen Epözdemir, Ahmet Kural ve Sıla'nın bu süreçte hiç görülmediğini de aktardı.

Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir'in açıklamaları şöyle:



Bir çok önemli isim geçmiş olsun dileklerini iletti. Sevenlerinin bu desteği onu ayakta tutuyor. Vücudunun değişik yerlerinde 2 darp izi var. Hastaneden alınan sağlık raporuna göre kafasından kulağına bacaklarından ayaklarına kadar darp izleri var. Bugün itibariyle morali daha iyi. Kadın kuruluşlarının toplumun değişik kesimlerinin ve bir çok önemli isimin desteği var. O bunu mutlu ediyor. Bu ülkede fiziksel şiddete uğrayan ve hakkını arayamayan bir çok insan var. Sıla onların haykırışıdır Sıla burada bir öncü olsun. Sanatçıdan önce bir kadının böyle bir saldırıyı kabul etmesi hukuken de uygun değil.



Sıla kamuoyunun teveccühüne mazhar olmuş bir sanatçı. Sıla Türkyie'de en fazla dinlenen sanatçı. Eylemin nasıl olduğu bellidir sağlık raporu bellidir. Basına yansıyanların dışında fotoğraflar var onlar bellidir. Tanıklar dinlendikten sonra muhtemelen pazartesi günü de şüphelinin ifadesine başvurulacak daha sonra da başsavcılık bir irade ortaya koyacaktır ve biz de o karara saygı duyacağız.



Ahmet Kural Sıla'ya hiç ulaşamadı. Ulaşma çabaları olmuş ama bir sonuç vermedi. Tarafların da zaten bu süreçte görüşmesi pek uygun olmaz.



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