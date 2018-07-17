Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik avukatı aracılığıyla son günlerde gündemde olan haberlere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Bugün dolaşıma giren 'Sinem Gedik'in elinde eski eşi Mustafa Ceceli'ye ait görüntüler var' iddialarına yanıt veren Gedik'in avukatı, "Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir" dedi.



Sinem Gedik avukatı aracılığıyla yapılan açıklama şöyle:

" BASIN YAYIN ORGANLARININ VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir.

Bu ve yayın yasağı kapsamındaki diğer haberleri yapan yayın kuruluşlarının, daha önceki ihbarlarımıza uygun olarak söz konusu haberleri derhal kaldırmalarını, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını bildiririz.



Sinem Gedik Vekili

Av. Eda Salman Bayraktar"



