Sinem Umaş polise hakaret etti! Cezası belli oldu...

Gelinim Olur Musun, İşte Benim Stilim programlarında kendini gösteren ve fenomen olan Sinem Umaş, son olarak tatsız bir olayla gündeme geldi.

15 Aralık 2018 tarihinde gece saatlerinde Şişli'de devriye gezen polisler tarafından, tekel bayisinden içki alırken görüldü. Kadir K. ve Kerem A. adlı polisler, akşam saat 22.00'den sonra alkol satışı yasak olduğu için, Umaş ve tekel bayisi hakkında tutunak tuttu. Daha sonra tutanağın altına Umaş'ın, polis merkezinde imza atması istendi. Umaş ise bu isteğe karşılık polislere, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım" sözlerini sarf etti.

Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı, polis Kerem A.'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A.'nın yaralandığı belirtiliyordu. Sanık Sinem Umaş'ın "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Bu davanın sonucunda Sinem Umaş, bahsi geçen polis memurlarına karşı, "Görev yaptırmama için direnme" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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