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Son dakika 3 EYLÜL 2019 SALI Arka Sokaklar Mesut komiser öldü mü haberleri! Arka Sokaklar oyuncusu İlker İnanoğlu'ndan Şevket Çoruh ve Zafer Ergin paylaşımı

Yeni sezona hızla hazırlanan Kanal D'nin popüler dizilerinden Arka Sokaklar oyuncusu Mesut komiserin dizide öldüğüne yönelik iddialar sonrası yapılan paylaşım dikkatleri çekti. Dizi setinde dizinin Rıza babası yaş günü kutlandı. Dizi oyuncularından İlker İnanoğlu da Zafer Ergin ve dizinin Mesut komiseri Şevket Çoruh ile fotoğraflarını paylaştı. Hikaye kısmından yapılan paylaşımlarda Şevket Çoruh ile fotoğrafını paylaşan İnanoğlu, "Kardeşim ve ben" ifadelerini kullandı

Son dakika 3 EYLÜL 2019 SALI Arka Sokaklar Mesut komiser öldü mü haberleri! Arka Sokaklar oyuncusu İlker İnanoğlu'ndan Şevket Çoruh ve Zafer Ergin paylaşımı

Kanal D'nin ünlü dizilerinde Arka Sokaklar'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Dizinin oyuncularından Zafer Ergin'in doğum günü kutlandı.

Kutlamadan görüntüler de paylaşıldı.

Dizi oyuncularından İlker İnanoğlu da Zafer Ergin ve dizinin Mesut komiseri Şevket Çoruh ile fotoğraflarını paylaştı.

Hikaye kısmından yapılan paylaşımlarda Şevket Çoruh ile fotoğrafını paylaşan İnanoğlu, "Kardeşim ve ben" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #kanal d #arka sokaklar #mesut komiser #ilker inanoğlu #Şevket Çoruh #zafer ergin
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