Ünlü şarkıcı Sıla, sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sıla'nın suç duyurusu ve açıklamaları sonrası Ahmet Kural'dan da ilk açıklama geldi. Kanal D Haber'e açıklamalarda bulunan Kural, "Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Sıla, bir süre beraber yaşadığı Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.



Avukatıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılıığı'na gelen Sıla, 3 ay koruma kararı aldırdı.



Sıla'nın suç duyurusu ve açıklamaları sonrası Ahmet Kural'dan da ilk açıklama geldi. Kanal D Haber'e açıklamalarda bulunan Kural, "Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum" dedi.



Ahmet Kural'dan ilk açıklama geldi

Ahmet Kural, Kanal D Haber'de açıklamalarda bulundu. Kural, "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. 28 Ekim Salı günü Sıla ve ailem yemek yedik güle oynaya evimize geldik. Ayrıntılarını savcılığa vereceğim ifadeden de öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili de hukuki yollara başvuracağım, maalesef çok üzgünüm çok." dedi.





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