Yeni sezona hızla hazırlanan Kanal D'nin popüler dizilerinden Arka Sokaklar oyuncusu Mesut komiserin dizide öldüğüne yönelik iddialar sonrası yapılan paylaşım dikkatleri çekti. Dizi setinde dizinin Rıza babası yaş günü kutlandı. Dizi oyuncularından İlker İnanoğlu da Zafer Ergin ve dizinin Mesut komiseri Şevket Çoruh ile fotoğraflarını paylaştı. Hikaye kısmından yapılan paylaşımlarda Şevket Çoruh ile fotoğrafını paylaşan İnanoğlu, "Kardeşim ve ben" ifadelerini kullandı

Kanal D'nin ünlü dizilerinde Arka Sokaklar'ın yeni sezon hazırlıkları sürüyor.



Dizinin oyuncularından Zafer Ergin'in doğum günü kutlandı.



Kutlamadan görüntüler de paylaşıldı.



Dizi oyuncularından İlker İnanoğlu da Zafer Ergin ve dizinin Mesut komiseri Şevket Çoruh ile fotoğraflarını paylaştı.



Hikaye kısmından yapılan paylaşımlarda Şevket Çoruh ile fotoğrafını paylaşan İnanoğlu, "Kardeşim ve ben" ifadelerini kullandı.



