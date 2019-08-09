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Son dakika haberleri... Bahar Candan'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı! Bahar Candan'dan Instagram hikayelerden açıklama geldi! "Ben kimseyle kavga etmem"

Ünlü isim Bahar Candan, kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Instagram hikayeler kısmından açıklama yaptı. Candan, "Arkadaşlar merhaba, bundan 2,5 yıl önce yaşanan bir durumun bugün videosu ortaya çıktı. O kız benim kardeşim gibidir. Melisa, çok da severim. 13 yaşındayken anneme küfür etmişti onun için oldu." ifadelerini kullandı. Candan, hikayelerden paylaştığı videosuna '#benkimseylekavgaetmem' etiketi de ekledi

Son dakika haberleri... Bahar Candan'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı! Bahar Candan'dan Instagram hikayelerden açıklama geldi! "Ben kimseyle kavga etmem"

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, kavga ettiği görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.

Bahar Candan, şunları söyledi:

"Arkadaşlar merhaba, bundan 2,5 yıl önce yaşanan bir durumun bugün videosu ortaya çıktı. 

O kız benim kardeşim gibidir. 

Melisa, çok severim. 

13 yaşındayken anneme küfür etmişti onun için oldu."

"BEN KİMSEYLE KAVGA ETMEM"

Candan, hikayelerden paylaştığı videosuna '#benkimseylekavgaetmem' etiketi de ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bahar candan #kavga #ınstagram #hikayeler #işte benim stilim
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