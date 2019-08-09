Ünlü isim Bahar Candan, kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından Instagram hikayeler kısmından açıklama yaptı. Candan, "Arkadaşlar merhaba, bundan 2,5 yıl önce yaşanan bir durumun bugün videosu ortaya çıktı. O kız benim kardeşim gibidir. Melisa, çok da severim. 13 yaşındayken anneme küfür etmişti onun için oldu." ifadelerini kullandı. Candan, hikayelerden paylaştığı videosuna '#benkimseylekavgaetmem' etiketi de ekledi

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, kavga ettiği görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.



Bahar Candan, şunları söyledi:



"Arkadaşlar merhaba, bundan 2,5 yıl önce yaşanan bir durumun bugün videosu ortaya çıktı.



O kız benim kardeşim gibidir.



Melisa, çok severim.



13 yaşındayken anneme küfür etmişti onun için oldu."



"BEN KİMSEYLE KAVGA ETMEM"



Candan, hikayelerden paylaştığı videosuna '#benkimseylekavgaetmem' etiketi de ekledi.



ulusal.com.tr