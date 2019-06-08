Rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, babasını kaybeden rap şarkıcısı Ceza'ya başsağlığı ve sabır diledi. Sagopa Kajmer, "Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir.Efendi ve babacan baba.Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum. Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum. Bol sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Ceza, yaptığı yeni açıklamada da "Değerli dostlar ve sevenlerim, göstermiş olduğunuz ilgi ve manevi destek için hepinize sonsuz teşekkürler. Sayısız taziye mesajı, yorumlar, paylaşımlar. Ayrıca düşman bilinen dost ve kardeşlere de bu inceliği ve büyüklüğü gösterdikleri için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Ceza, Sagopa Kajmer'in mesajına "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun​" cevabını yazdı

Rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, babasını kaybeden rap şarkıcısı Ceza'ya başsağlığı ve sabır diledi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sagopa Kajmer, şunları ifade etti:



"Osibisa'yı her gördüğümde aklıma hala Danyal amca gelir.



Efendi ve babacan baba.



Tıpkı anneni kaybettiğimiz zamanki hislerimle yazıyorum.



Ayben ve sana ayrıca tüm Danyal amcayı sevenlere başsağlığı diliyorum.



Bol sabır diliyorum."



CEZA'DAN AÇIKLAMA



Ceza tarafından yapılan yeni açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Değerli dostlar ve sevenlerim, göstermiş olduğunuz ilgi ve manevi destek için hepinize sonsuz teşekkürler. Sayısız taziye mesajı, yorumlar, paylaşımlar. Ayrıca düşman bilinen dost ve kardeşlere de bu inceliği ve büyüklüğü gösterdikleri için çok teşekkür ederim"



Ceza, Sagopa Kajmer'in mesajına "Saol Yunus. Hayat işte. O da seni severdi... mekanı cennet olsun​" cevabını yazdı.



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