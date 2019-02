Yıldız oyuncu Lisa Sheridan ABD'deki evinde ölü bulundu. Oyuncunun ölümü, menajeri Mitch Clem tarafından doğrulandı. Sheridan daha önce Sex ve City oyuncusu Ron Livingston ile nişanlanmıştı. Ayrıca CSI dizisinde sahne alan ünlü ismin ölüm sebebi henüz açıklanmadı

44 yaşındaki CSI ve Invasion dizilerinin ünlü oyuncusu Lisa Sheridan, ABD New Orleans'daki evinde ölü bulundu.



Ölüm sebebi henüz açıklanmayan yıldız ismin ölümünü, menajeri Mitch Clem doğruladı. Clem, "Hepimiz Lisa'yı çok sevdik ve hepimizin hissettiği kayıptan mahrum kaldık." ifadelerini kullandı.



Clem, ünlü ismin ölümüyle ilgili raporun beklendiğini de söyledi.



Daha önce Sex and the City oyuncusu Ron Livingston ile nişanlı olan Lisa Sheridan , Halt ve Catch Fire ve Scandal dizilerinde oynadı.



ulusal.com.tr