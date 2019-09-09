SON DAKİKA HABERLERİ! Demet Akalın'ın voleybol mesajı sonrası tepkiler art arda geliyor! "Yazdıkları yüzünden Türkçeyi unuttum"
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı maçı sonrası Demet Akalın'ın "Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" paylaşımına tepki yağdı. Yurttaşlar, "Türkiye'ye Demet Akalın'dan daha fazla hizmetleri bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye A Milli Voleybol Takımı maçı sonrası ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın paylaşımına tepki yağdı.
Akalın, "Abi koçumuz niye Türk değil? Kaybetmezdik. Yine de teşekkürler kızlar" ifadelerini kullandı.
DEMET AKALIN'A VOLEYBOL TEPKİSİ
Akalın'ın bu paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tepki gösteren mesajlar yolladı.
Mesajlardan bazıları şu şekilde:
"Guidetti'nin ülkeye senden daha çok faydası var Sayın Demet Akalın
Demet Akalın'ın yazdıkları yüzünden Türkçeyi unuttum bu ne ya
Sen sorasın diye! Hem Guidetti'den bihabersin hem de 'yine de' diyerek kızların bu büyük başarısını hor görüyorsun. Neden varsın belli değil.
Türkiye'ye Demet Akalın'dan daha fazla hizmetleri bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti'ye teşekkürü borç biliriz."
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