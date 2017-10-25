Eski Türkiye güzellerinden 62 yaşındaki Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denildi.



1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur yılın büyük bir bölümünü geçirdiği Phuket'ten İstanbul'daki evine gelmişti. Onur, 19 Ekim günü akşamüstü evinde göğsünü tutup yere yığıldı. Eski eşi Haydarabad Nizamı Mükerrem Bereket Şah'tan olan kızı tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonunda, akciğere kan taşıyan büyük damarlardan birinin pıhtıyla tıkanmış olduğu anlaşıldı, yoğun bakıma alındı.



1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, 1955 yılında doğdu. Son Osmanlı halifesi Abdülmecid’in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Bereket Şah (84) ile 1990’da evlenip, 1994’te boşandı. Bu evlilikten Prenses Nilüfer Jah (Şah) (25) doğdu. Manolya Onur bir dönem eski eşinden 5 milyon dolar tazminat kazandığı haberleriyle de gündeme gelmişti.