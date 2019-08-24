Hababam Sınıfı filminden bir yıldız daha kaydı. Usta oyuncu Faruk Şavlı hayatını kaybetti. 1995’te vefat eden Hababam Sınıfı karakteri Domdom Ali karakteri ile tanıdığımız Feridun Şavlı’nın kardeşi olan Hababam Sınıfı öğrencilerinden Faruk Şavlı vefat etti

"Hababam Sınıfı ile tanıştığımız yıl 1975 ve 44 yıldı az iki nesli etkilemiş ve etkilemeye devam edecek olan bu filmin oyuncuları da bizler için bir efsane…1995’te vefat eden Hababam Sınıfı karakteri Domdom Ali karakteri ile tanıdığımız Feridun Şavlı’nın kardeşi olan Hababam Sınıfı öğrencilerinden Faruk Şavlı’yı kaybettik. Mekanın cennet olsun Faruk Şavlı. Başta Domdom Ali olmak üzere tüm sınıf arkadaşlarına selam söyle.Serinin ilk filmi için yönetmen Ertem Eğilmez’in isteği ve kararı üzerine gazetede bir ilan yayımlanır ve Feridun Şavlı ve kardeşi Faruk Şavlı da bu ilanla projeye başvuru yapar ve katılır. Bu arada Feridun Şavlı’nın diğer kardeşi Fatih de Neşeli Günler filminde Ziya karakterine can veren Şener Şen’in aslanı çakıyla öldürdüğü ve martavalı salladığı sırada arkasındaki ‘Çocuk Yaşar’ karakterine hayat vermişti."