SON DAKİKA HABERLERİ! Okulun ilk günü Şeyma Subaşı'ya Melisa tepkisi! "Anne olmak grateful"

Ünlü isim Şeyma Subaşı'ya gelen tepkilerden birkaçı şöyle:

"Melisanin Yarin okulun birinci gunu !!! Anne nerde ? Ibiza !! Ibiza da olmak asla grateful degil ! Anne olmak Grateful

A tatile mi gittin cok sasirdim calismaktan yorulmustun hak ettin

seyma yaşlaninca cocuguna bakmadigin icin pisman olucaksin.sevgiliden simdiye kadar kimse hayir gormedi.kullanilib atiliyorsun

Okul açıldı artık dönüp kızınla ilgilensen

Ya şeyma sana haksızlık etmiyim diyorum ama ne guidoymuş yaa , melisa nın ilk günü ! Nedir bu kadar vurdumduymaz yapan şey seni"