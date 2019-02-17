Yoğun bakımda olan sanatçı Metin Kaya hayatını kaybetti. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Yücel, Kaya ile ilgili, "Hastanede bir arkadaşımızın yanındayken, yan odadaki yatağından, maske ve kolundaki serumla 'M.Kemal'in askeri gel buraya' diye seslendi. Böyle tanıştığımız, bir dönemin efsane ismi sanatçı Metin Kaya'yla çok güzel bir dostluğumuz olmuştu. Onu az önce kaybettik. Başımız sağolsun" ifadelerini paylaştı

Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alınan sanatçı Metin Kaya, hayatını kaybetti.



Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Yücel, Kaya ile ilgili bir anısını anlattı.



Yücel, hastanede bir arkadaşının yanındayken Kaya'nın yan odadaki yatağından maske ve kolundaki serumla kendisine "M.Kemal'in askeri gel buraya" seslendiğini belirtti.



Bir dönemin efsane isimlerinden sanatçı Kaya ile bu şekilde tanıştıklarını anlatan İlker Yücel, "Onu az önce kaybettik. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr







METİN KAYA KİMDİR



11 Şubat 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Metin Kaya, küçük yaşlarda mandolin çalmayı öğrendi. ‘Günüm Seninle Başlar’ isimli ilk albümünü 1985 yılında yapan Kaya, ardından ‘Barışmaya alıştık’ albümünü çıkardı. ‘Sıktı mı Canını’ isimli albümü ile müzik piyasasında ses getiren Kaya'nın; ‘Nerde Trak Orda bırak’, ‘Aklımı Seveyim’, ‘Ayrılacağım’ gibi albümleri taverna müzik dinleyicisi tarafından çok sevildi.