Kalp krizi geçirip hastane yoğun bakımına kaldırılan usta sanatçıdan acı haber geldi. Selahattin Özdemir hayatını kaybetti. 20’nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzik severlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, ‘Yaşarken Ölenler’, ‘Sensiz de Olur’, ‘Aramızda Sıra Dağlar’ gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı

Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.



Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.



Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.



SELAHATTİN ÖZDEMİR KİMDİR



20’nin üzerinde albüm yapan Özdemir, arabesk müzik severlerin karşısına 1982 yılında çıkmış, ‘Yaşarken Ölenler’, ‘Sensiz de Olur’, ‘Aramızda Sıra Dağlar’ gibi parçaları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.



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