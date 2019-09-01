"Dün gece fenalaşan Seren Serengil arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye 18 tansiyonla getirilen Seren kanama geçiriyordu ve bebeğini kaybettiği düşüncesiyle sürekli ağlıyordu. Kavacık’taki Medistate Hastanesi’nde sanatçıya hemen serum içinde ilaç tedavisi uygulandı. İlk olarak tansiyon düşürüldü ve kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde bebeğin yerinde olduğu tespit edildi, bu haber ünlü sunucuyu rahatlattı, moralini düzeltti ve derin bir uykuya daldı. Sabahın erken saatlerine doğru aldığımız bilgiye göre Seren Serengil’in kanaması zaman zaman devam ediyor. Doktorlar düşük riskinin tamamen ortadan kalkmadığını söylüyor. Allah korusun, yine üzülüp strese girerse bebeğini kaybedebilir… O nedenle doktorlar yanına kimsenin girmesine izin vermiyor ve sürekli olarak sırtüstü kıpırdamadan yatıyor."

Seren Serengil, Yaşar İpek’le büyük bir aşkla evlenmiş ve tüp bebek tedavisiyle hamile kalmıştı. Daha önce 9 aylık bebeğini karnında kaybeden Serengil, bebeğin kesesinin oluştuğunu, 3 Eylül’de de kalp atışını duymayı umduklarını söylemişti.



Ses Sanatçısı Onur Akay, şöyle devam etti:



"Ancak Yaşar İpek’le çok zor bir boşanma süreci geçiren Seren Serengil’in dün gece fenalaştığını ve özel bir hastaneye kaldırıldığını öğrendim. Kanamasını hala durduramıyorlar ve bebeğini kaybetme riski çok büyük, Allah yardımcı olsun."



Gazeteci Bilal Özcan ise internet sitesinde konu ile ilgili bir yazı yazdı.



Akay'ın aktardığına göre, Özcan'ın yazısı şu şekilde:



"Dün gece fenalaşan Seren Serengil arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.



Hastaneye 18 tansiyonla getirilen Seren kanama geçiriyordu ve bebeğini kaybettiği düşüncesiyle sürekli ağlıyordu.



Kavacık’taki Medistate Hastanesi’nde sanatçıya hemen serum içinde ilaç tedavisi uygulandı. İlk olarak tansiyon düşürüldü ve kontrol altına alındı.



Yapılan kontrollerde bebeğin yerinde olduğu tespit edildi, bu haber ünlü sunucuyu rahatlattı, moralini düzeltti ve derin bir uykuya daldı.



Sabahın erken saatlerine doğru aldığımız bilgiye göre Seren Serengil’in kanaması zaman zaman devam ediyor. Doktorlar düşük riskinin tamamen ortadan kalkmadığını söylüyor.



Allah korusun, yine üzülüp strese girerse bebeğini kaybedebilir…



O nedenle doktorlar yanına kimsenin girmesine izin vermiyor ve sürekli olarak sırtüstü kıpırdamadan yatıyor."