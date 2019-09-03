Seren Serengil'in avukatı Esen Nur Ezgi, Yaşar İpek hakkında tazyik hapis talebinde bulunulduğunu açıkladı. Avukat Ezgi, "Müvekkilim Sn. Seren Serengil, eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetleri yüzünden bebeğini kaybetmiş olup, bu vahim olaya sebep olan eşi Yaşar İpek hakkıdna yasal işlemler için Çağlayan Adliyesi'ndeyim. Müvekkilim, adeta cinayete maruz kalmış şekilde psikolojik şiddet uygulanarak bebeğini kaybetmişken annelik hakları elinden alan Yaşar İpek hala müvekkilime şiddet uygulamaktadır. Yaşar İpek ile ilgili tazyik hapsi talebinde bulunulmuştur" açıklaması yaptı

"YENİ VE TERTEMİZ BİR SAYFA AÇIYORUM"



Seren Serengil, yaptığı açıklamada şunları belirtti:



"Ben yeni ve tertemiz bir sayfa açıyorum annemden kendisni bu insanlara muhatap ettiğim için özür diliyorum gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum.. kadına şiddetin en ağırını yaşadım çocuğumu kaybettim hayattan derslerimi aldım gidyorum"







Seren Serengil'in avukatı Esen Nur Ezgi, Yaşar İpek hakkında tazyik hapis talebinde bulunulduğunu açıkladı.



Avukat Ezgi, "Müvekkilim Sn. Seren Serengil, eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetleri yüzünden bebeğini kaybetmiş olup, bu vahim olaya sebep olan eşi Yaşar İpek hakkıdna yasal işlemler için Çağlayan Adliyesi'ndeyim. Müvekkilim, adeta cinayete maruz kalmış şekilde psikolojik şiddet uygulanarak bebeğini kaybetmişken annelik hakları elinden alan Yaşar İpek hala müvekkilime şiddet uygulamaktadır. Yaşar İpek ile ilgili tazyik hapsi talebinde bulunulmuştur" açıklaması yaptı.



ulusal.com.tr "Ben yeni ve tertemiz bir sayfa açıyorum annemden kendisni bu insanlara muhatap ettiğim için özür diliyorum gösterdiği sabır için teşekkür ediyorum.. kadına şiddetin en ağırını yaşadım çocuğumu kaybettim hayattan derslerimi aldım gidyorum" YAŞAR İPEK HAKKINDA TAZYİK HAPSİ TALEBİSeren Serengil'in avukatı Esen Nur Ezgi, Yaşar İpek hakkında tazyik hapis talebinde bulunulduğunu açıkladı.Avukat Ezgi,açıklaması yaptı.