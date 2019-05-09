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Son dakika haberleri... Sunucu Hakan Hatipoğlu duyurdu: Komedyen Cem Yılmaz gösteride fenalaştı! İşte ilk açıklaması

Sunucu Hakan Hatipoğlu, "Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. Başta herkes şaka sandık. Kulise yönelip, 'Cidden iyi değilim:' diyince herkes dondu kaldı. Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. Yarım saate bomba gibi döndü. Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. Geçmiş olsun üstad" ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz da konuyla ilgili "Dün akşamki gösterimde biraz rahatsızlandım,doğru...Şimdi iyiyim. Dünkü seyircime sevecen,dostane yaklaşımlarından dolayı tek tek teşekkür ederim...eve kadar zahmet eden magazin basınındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar kendimi hasta hissederken şakalaşamadım" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Sunucu Hakan Hatipoğlu duyurdu: Komedyen Cem Yılmaz gösteride fenalaştı! İşte ilk açıklaması

Sunucu Hakan Hatipoğlu, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın gösteride fenalaştığını duyurdu.

Başkan herkesin şaka sandığını belirten Hatipoğlu, Yılmaz'ın kulise dönerek "Cidden iyi değilim" dediğini aktardı.

O anları paylaşan Hatipoğlu, şunları ifade etti:

"Cem Yılmaz gösteride fenalaştı. 

Başta herkes şaka sandık. 

Kulise yönelip, 'cidden iyi değilim' diyince herkes dondu kaldı. 

Sonrasında anonsla ve 20 dakika gösteriye ara verildi. 

Yarım saate bomba gibi döndü. 

Tansiyonu düşmüş ama korkuttu sonrası kahkahalar.. 

Geçmiş olsun üstad"

YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cem Yılmaz, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşamki gösterimde biraz rahatsızlandım,doğru...Şimdi iyiyim. Dünkü seyircime sevecen,dostane yaklaşımlarından dolayı tek tek tesekkür ederim...eve kadar zahmet eden magazin basınındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar kendimi hasta hissederken şakalaşamadım"

ulusal.com.tr

Etiketler; #hakan tahipoğlu #cem yılmaz #hakan hatipoğlu
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