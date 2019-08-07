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SON DAKİKA HABERLERİ! Ünlü isim Ali Sunal baba oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştı, kızının ismini açıkladı

Ünlü oyuncu Ali Sunal, Instagram hesabından baba olduğunu duyurdu. Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal'ın kız bebeği dünyaya geldi. Ali Sunal, güzeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Hastaneden bir fotoğaf da paylaşan Ali Sunal, kızının isminin Narin olduğunu açıkladı

SON DAKİKA HABERLERİ! Ünlü isim Ali Sunal baba oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştı, kızının ismini açıkladı

Ali Sunal ile eşi Nazlı Sunal'ın kız bebeği dünyaya geldi.

Ali Sunal, Instagram hesabına hastaneden çekilmiş bir fotoğrafı yükledi.

Güzel haberi duyuran Sunal, şunları belirtti:

"Ben baba oldummm

Rüya gibi... 

Hoşgeldin canım kızım, güzel Narin'im.
 
Benim hayatım Nar bebek"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ali sunal #narin #nazlı sunal
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