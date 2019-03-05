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Son dakika haberleri... Ünlü isim Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımları konuşuluyor

Sosyal medya hesabı Instagram'ı yoğun bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı, en son yaptığı paylaşımda İtalya'nın Milan kentinde çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 110 binin üzerinde beğeni alan fotoğraflara bine yakın da yorum geldi. Subaşı'nın Instagram hesabında 3 milyon takipçisi, 3650 paylaşımı var ve Subaşı 768 kişiyi takip ediyor

Son dakika haberleri... Ünlü isim Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımları konuşuluyor

Sosyal medya devi Instagram'daki hesabını çok sık kullanan Şeyma Subaşı, İtalya'nın Milan kentine gitti.

Milan'da çekilen fotoğraflarını paylaşan Subaşı, fotoğrafa arkadaşlarını da etiketledi.

Fotoğrafının paylaşımında İtalya bayrağını da koyan Subaşı'nın Instagram hesabında 3 milyon takipçisi var.

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı, 114 bin kez beğenildi ve bine yakın yorum aldı.

Etiketler; #ınstagram #şeyma subaşı
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